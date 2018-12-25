Рита Дакота заявила, что устала быть сильной

Рита Дакота пожаловалась на усталость.

Этот год стал непростым для Риты. В конце лета певица узнала, что ее супруг и отец дочери Влад Соколовский на протяжении нескольких лет изменял ей. После вскрывшейся информации Дакота подала на развод. После этого певица стала в соцсетях активно делится с фолловерами переживаниями, но вместе с этим пыталась перевернуть неприятную страницу своей жизни. В один момент Рита даже объявила, что не держит зла на Влада.

Но, кажется, певице все еще не удалось отпустить свою боль. Несколько минут назад Дакота поделилась с поклонниками тем, что творится у нее на душе. Рита честно объявила, что она устала быть сильной.

"Я больше не хочу быть сильной.. Я устала быть сильной.. Я хочу на ручки и плакать", — написала Дакота.

В комментариях фолловеры Риты поддерживают ее. Одни пишут, что певице не стоит сдерживать своих эмоций и дать им волю, другие же предлагают ей сменить обстановку и отдохнуть от всего. Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, начали встречаться в 2013 году. В 2015-м они поженились, а 23 октября 2017-го у пары родилась дочь Мия.