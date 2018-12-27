Полина Гагарина выбирает новый размер груди

Певица Полина Гагарина после рождения ребенка начала борьбу с лишним весом. Артистка правильно питалась, регулярно занималась спортом и в результате сбросила 15 килограммов.

Сейчас многие поклонники восхищаются фигурой Полины. Однако хейтеры утверждают, что у певицы маленькая грудь и неоднократно рекомендуют провести пластическую операцию по её увеличению.

Сама Полина, кажется, решила отреагировать на такие советы шуткой, опубликовав снимок, на котором она запечатлена с ёлочными шарами разных размеров, подписав: