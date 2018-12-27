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Полина Гагарина выбирает новый размер груди 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Певица Полина Гагарина после рождения ребенка начала борьбу с лишним весом. Артистка правильно питалась, регулярно занималась спортом и в результате сбросила 15 килограммов.
Сейчас многие поклонники восхищаются фигурой Полины. Однако хейтеры утверждают, что у певицы маленькая грудь и неоднократно рекомендуют провести пластическую операцию по её увеличению.
Сама Полина, кажется, решила отреагировать на такие советы шуткой, опубликовав снимок, на котором она запечатлена с ёлочными шарами разных размеров, подписав:
«Выбираю размер! Вы за «двоечку» или за «троечку»? Или в девушке все-таки важна душа?».
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