Полина Гагарина выбирает новый размер груди 

Певица Полина Гагарина после рождения ребенка начала борьбу с лишним весом. Артистка правильно питалась, регулярно занималась спортом и в результате сбросила 15 килограммов.
Сейчас многие поклонники восхищаются фигурой Полины. Однако хейтеры утверждают, что у певицы маленькая грудь и неоднократно рекомендуют провести пластическую операцию по её увеличению.
Сама Полина, кажется, решила отреагировать на такие советы шуткой, опубликовав снимок, на котором она запечатлена с ёлочными шарами разных размеров, подписав:
«Выбираю размер! Вы за «двоечку» или за «троечку»? Или в девушке все-таки важна душа?».