Дану Борисову довели до отчаяния

Российская телеведущая потеряла свой аккаунт в Instagram. Дана Борисова сравнила случившееся со "смертным приговором".

Звезда рассказала, что ее профиль взломали хакеры после того, как она перешла по неизвестной ссылке. На странице ведущей стали появляться фотографии турецких мужчин. Вскоре Дана Борисова потеряла часть своих подписчиков: около семи тысяч пользователей отписались от ее аккаунта. Злоумышленники требуют, чтобы она заплатила им 500 долларов за восстановление страницы.

Произошедшее звезда сравнила со "смертным приговором", ведь основной доход ей приносит реклама в Instagram. Кроме того, пользователи часто оказывали ей моральную поддержку в комментариях. Ведущая сообщила, что не будет подчиняться условиям мошенников и уже ищет хакеров, которые помогут ей вернуть аккаунт, передает "Москва 24"

Ранее Дана Борисова поделилась с поклонниками секретом быстрого похудения. Недавно звезда отправилась на остров Самуи в Сиамском заливе Тихого океана. Во время отдыха она купалась, загорала и посещала спа. Ведущая рассказала, что за неделю ей удалось сбросить полтора килограмма, благодаря строгой диете: каждый день она ела только рыбу. Звезда отмечает, что будет помнить "этот марофон" всю зиму.