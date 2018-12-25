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Светлана Бондарчук пережила нервное потрясение 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: @a030aa
Светлана Бондарчук предновогоднюю неделю проводит на Бали, куда она отправилась вместе с Сергеем Харченко.
Телеведущая до острова добралась успешно, однако пережила небольшое нервное потрясение из-за утерянного багажа, в котором были её купальники. К счастью, чемодан Светланы был найден.
Сейчас 50-летняя звезда публикует снимки с отдыха, делиться с поклонниками фотографиями природных красот Индонезии. По некоторой информации, Светлана и Сергей встречаются несколько месяцев. Однако влюбленная пара пока не комментируют подобные новости.
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