Светлана Бондарчук пережила нервное потрясение

Телеведущая до острова добралась успешно, однако пережила небольшое нервное потрясение из-за утерянного багажа, в котором были её купальники. К счастью, чемодан Светланы был найден.

Сейчас 50-летняя звезда публикует снимки с отдыха, делиться с поклонниками фотографиями природных красот Индонезии. По некоторой информации, Светлана и Сергей встречаются несколько месяцев. Однако влюбленная пара пока не комментируют подобные новости.