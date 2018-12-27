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«Непростое время»: Навка откровенно рассказала о разводе 

Дни.ру + ещё 3 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным. По словам Татьяны Навки, для нее это было "очень непростое время".
Брак спортсменки с тренером Александром Жулиным длился десять лет. Навка признается, что развод стал для нее серьезным испытанием. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. "Жизнь, к сожалению, такая штука, почему-то так происходит. Это было очень непростое время для семьи, для меня. Но тогда важно было сохранить ребенка, в психологическом плане. Я благодарна Саше за то, что он полностью в воспитании ребенка был со мной солидарен и всегда вставал на мою сторону", — отметила Татьяна Навка.
Через несколько лет фигуристка познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Дипломат сразу увлекся женщиной и раздобыл ее телефон. "Мы из совершенно разных миров, но меня всегда в мужчине привлекал мозг. Он долго ухаживал и в какой-то момент покорил мое сердце. Я полюбила за его благородство. Таких мужчин очень мало осталось", — передает слова спортсменки "Экспресс-газета".
Дочь Татьяны Навки от первого брака быстро привыкла к новому мужу своей матери. Песков относится к ней как к родной дочери: помогает и во всем поддерживает. Фигуристка признается, что иногда между ними случаются ссоры, но в конце они всегда мирятся. Супруги также воспитывают детей Пескова от предыдущих браков: троих сыновей и дочь. "У нас все прекрасно, хорошие отношения. С нами живут и дети Дмитрия Сергеевича. Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Я принимаю всех его детей", — заключила она.
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Звёзды , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Александр Жулин , Экспресс-газета
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