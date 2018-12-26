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Стриженова рассказала об успехах в похудении 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая Екатерина Стриженова в течение трех месяцев придерживалась диеты и регулярно занималась спортом. Такие усердия не прошли даром: Стриженова заметно похудела. На днях теледива рассказала, каких результатов ей удалось достичь, и раскрыла главные секреты успешного снижения веса.
Екатерина Стриженова в этом году отметила 50-летний юбилей, и по-прежнему остается привлекательной и обаятельной женщиной. Ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале заботится о своей внешности и здоровье, поэтому недавно решила скинуть лишние килограммы.
К вопросу похудения Екатерина Стриженова подошла основательно: она наняла личного тренера и диетолога. Вместе с наставниками три месяца назад Стриженова начала сбрасывать лишний вес. Звезде телевидения нелегко давались физические нагрузки, и она постоянно хотела все бросить. Однако сила воли все же позволила Екатерине не сойти с выбранного пути. В итоге спустя три месяца кетодиеты и регулярных физических нагрузок Стриженова похудела на 10 килограммов и два размера одежды. Екатерина поделилась основными секретами, которые позволили ей добиться такого блестящего результата.
«Из своего опыта могу сделать вывод: главное, заниматься регулярно всем чем угодно! Танцы, йога, прыгалки и т. п., но регулярно! Я тренировалась 3 раза в неделю на платформе, а в остальные дни по часу ходила по дорожке. И второе — физкультура без питания не работает на снижение веса!»
Стриженова отметила, что она специально выбрала диету, в которой делается упор на жиры, поскольку так она чувствовала себя комфортно и не голодала. При этом телеведущая похвасталась, что за три месяца ни разу не сорвалась на фрукты или сладости, хотя она «не железный человек». Екатерина не назвала свой нынешний вес, поскольку он ее еще не устраивает, а значит, работа над совершенствованием фигуры будет продолжаться.
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Звёзды , Екатерина Стриженова
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