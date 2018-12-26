Кристина Асмус раскрыла новые факты о себе

Популярная актриса Кристина Асмус продолжает традицию сообщать о себе и своей жизни все новые интересные подробности, тем более, что эта рубрика пользуется популярностью. Так, на днях она заявила, что забирает из отелей, в которых живет, тапочки для своих гостей и стесняется делать селфи, если на нее кто-то смотрит.

30-летняя актриса, прославившаяся ролью Вари в сериале «Интерны», Кристина Асмус не перестает удивлять поклонников все новыми фактами о себе. Только недавно они приходили в себя после информации, что их хрупкая любимица склонна к полноте и вынуждена сидеть на голодных диетах, а уже подоспели новые подробности. Кристина написала, что у нее нет любимого парфюма, как у многих женщин, и она их постоянно меняет. Также актриса, которой, казалось бы, несвойственно стеснение в силу профессии, не любит фотографироваться на телефон, когда на нее кто-то смотрит.

Асмус не любит, когда в конце рекламного ролика по радио ускоряется голос диктора, но при этом всегда смотрит в конце титры фильмов, особенно отечественных. Еще из шокирующих сведений: в 12 лет Кристина сломала руку и до наложения гипса две недели так занималась гимнастикой. Напомним, Асмус не любила эти занятия и впоследствии их бросила. А вот еще пятерка интересных фактов про Кристину Асмус:

«1. Когда я забываю поставить будильник, я почти всегда самостоятельно просыпаюсь к нужной минуте

2. Я люблю разбирать пакеты, когда прихожу из магазина

3. Мне смешно от того что люди, которые особо ничем не отличились..подписывают свои аккаунты «official»

4. Я забираю из отелей, в которых живу одноразовые тапочки (если они без логотипов) для гостей в наш дом

5. В детстве я путала Игоря Николаева и Леонида Агутина»