Звезда «Папиных дочек» удивила откровенным фото

Самую умную героиню из «Папиных дочек» зрители привыкли видеть в скромном виде и элегантных нарядах. В Instagram-аккаунте актриса выкладывала фотографии с семьей и друзьями, снимки с красных дорожек и путешествий и видеоролики с благотворительных мероприятий. Однако недавно 23-летняя звезда удивила подписчиков, выложив весьма откровенное фото. Оказалось, что сделала она это для того, чтобы привлечь внимание к благотворительному фонду.

«Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, но потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка»,

— написала Лиза под снимком.

Речь шла о благотворительном фонде «Старость в радость», который каждый год собирает подарки к Новому Году для пожилых людей в дома престарелых и дома ветеранов. Актриса призвала поклонников не забывать об одиноких людях в праздник и помогать им по мере своих сил. Арзамасова оставила инструкции и адрес сайта www.starikam.org, где каждый желающий может изучить все подробности новогодней акции.

Подписчики оценили находчивость звезды и назвали такой способ привлечения внимания к проблеме гениальным ходом. На это Лиза скромно ответила: «Какая жизнь, такие ходы». попкорнnews