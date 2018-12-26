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Звезда «Папиных дочек» удивила откровенным фото 

Попкорн News 6 минут назад
Фото: @liza_arzamasova
Самую умную героиню из «Папиных дочек» зрители привыкли видеть в скромном виде и элегантных нарядах. В Instagram-аккаунте актриса выкладывала фотографии с семьей и друзьями, снимки с красных дорожек и путешествий и видеоролики с благотворительных мероприятий. Однако недавно 23-летняя звезда удивила подписчиков, выложив весьма откровенное фото. Оказалось, что сделала она это для того, чтобы привлечь внимание к благотворительному фонду.
«Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, но потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка»,
— написала Лиза под снимком.
Речь шла о благотворительном фонде «Старость в радость», который каждый год собирает подарки к Новому Году для пожилых людей в дома престарелых и дома ветеранов. Актриса призвала поклонников не забывать об одиноких людях в праздник и помогать им по мере своих сил. Арзамасова оставила инструкции и адрес сайта www.starikam.org, где каждый желающий может изучить все подробности новогодней акции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🤦🏼‍♀️🎉Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью ☺️ Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста 🙏🏻 Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу. Итак, вы обязательно возвращаетесь к тексту и видео предыдущего поста, а обо всех других событиях, которые успевают произойти в эти сумасшедшие предпраздничные дни я напишу уже завтра ☺️ #настроение #скороновыйгод 🔸 фото @alenaiordan #фотосессия фотограф @alenaiordan платье @dressiordan визажист-стилист @annaduko декор из цветов @magical.miracle #новое🕊

Публикация от  Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Подписчики оценили находчивость звезды и назвали такой способ привлечения внимания к проблеме гениальным ходом. На это Лиза скромно ответила: «Какая жизнь, такие ходы». попкорнnews
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