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Муж оставил Екатерину Климову без документов 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная артистка рассказала о том, как осталась практически без всего на заправке.
Однажды Екатерина Климова осталась без вещей, в том числе и верхней одежды, на заправке зимой. В то время со своим мужем Игорем Петренко артистка гастролировала с антрепризным спектаклем "Ленинградский романс". Они должны были играть в Саратове, но случилась накладка, и им купили билеты в Самару. Расстояние в 480 километров пришлось преодолевать на автомобиле, чтобы успеть на спектакль.
"Игорь заснул на переднем сиденье, я расположилась сзади. Помню, как водитель остановился на заправке, и я решила по-быстрому сбегать в туалет. Еще по­думала: "Игорь спит, шофера я не предупредила. Вот будет смешно, если они без меня уедут",
— рассказала Климова. Когда она вернулась, то действительно обнаружила, что автомобиль с Игорем Петренко скрылся вдали.
Самое неприятное в этой ситуации было то, что у Екатерины с собой ничего не было. "Стою на заснеженной трассе в одном свитере, без телефона, без документов", — цитируют Екатерину Климову "7 Дней". К счастью, отсутствие артистки быстро заметили и догадались вернуться обратно на заправку.
Сама актриса считает себя в вышей степени ответственным человеком, она бы точно не смогла никого оставить или забыть на заправке. Климова рассказала, что на протяжении многих лет фиксирует все свои планы, рабочий график и прочие текущие дела в письменном виде. У нее есть даже специальный блокнот.
"Еще в театральном училище нам говорили, что плохая память — мать халтуры, и я запомнила эту фразу навсегда",
— отметила Екатерина Климова. Помимо блокнота, у актрисы есть вся необходимая информация в почте. Да и вообще, артистка не стала скрывать, что ей просто приятно листать страницы и видеть все пункты зачеркнутыми.
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