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Стал известен таинственный избранник Даны Борисовой 

Суть событий 1 час назад
Фото: Суть событий
Целую неделю вставшая на путь здоровья телеведущая Дана Борисова держала интригу и не выводила из тени своего потенциального жениха, которого выбрала при помощи самых знаменитых свах в России.
Известная блондинка давно не вела никаких проектов на ТВ, зато вот уже который месяц подряд является частой героиней или гостьей всевозможных развлекательных телешоу, в которых рассказывает о своих ныне бывших проблемах с зависимостью и пути избавления от пагубного пристрастия. На сей раз Борисова пришла в телешоу «Давай поженимся», чтобы найти себе нового спутника жизни. Дана стала официально разведенной женщиной в разгар скандала вокруг пребывания в таиландской наркоклинике.
Неделю назад Борисова показала фото со свидания с женихом. При этом самого мужчину она показывать не стала.
Примечательно, что Дана уже принимала участие в передаче о брачных поисках и выбрала бизнесмена из Берлина. Но, как оказалось, у предпринимателя уже была на тот момент подруга. В новом выпуске знаменитая женщина остановила выбор на 37-летнем Владимире, который занимает руководящий пост в крупном банке. Его соперниками были персональный тренер Руслан и телохранитель Дмитрий.
Суть событий
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Женский форум
Звёзды , Дана Борисова
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