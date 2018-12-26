Юлия Ковальчук рассказала о второй беременности

Юлия Ковальчук призналась, что беременность переносила довольно легко, ни на что не жаловалась, ничего особенного съесть не хотелось. Певица надеется, что и вторая беременность и роды пройдут без осложнений.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями чуть более года назад. Беременность у артистки протекала довольно легко. Более того, пока вынашивала ребенка, у Юлии только улучшилось состояние кожи и волос. Поэтому певица, ободренная такой позитивной реакцией своего организма, отметила, что на одном ребенке они с мужем не намерены останавливаться.

"Не знаю, как у меня будет после второго или третьего ребенка, дай бог, они у нас появятся. Но я буду стараться, чтобы для моего организма беременность и роды прошли без последствий", — пообещала Ковальчук. Артистка убеждена, что тренировки до, во время и после беременности действуют на тело положительно. "Мышцы и кожа "запоминают" твои усилия — и все обязательно возвращается в прежнее состояние",

— объяснила Юлия.

Когда артистка ждала дочь Амелию, она вела обычный образ жизни. Певицу не тянуло ни на какие экзотические продукты, впрочем, по признанию Юлии Ковальчук, в какой-то момент ей очень хотелось инжира. Впрочем, им она всласть наелась в Испании, где проводила последние месяцы беременности.