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Дочь рассказала о тяжелой жизни с Осиным 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Прошло 40 дней, как умер певец Евгений Осин. О тяжелой жизни с артистом, страдающим алкогольной зависимостью, рассказала его 16-летняя дочь Агния.
Жена ушла от Евгения Осина, когда их дочь Агния была маленькой. Однако и после расставания певец поддерживал отношения с любимой женщиной, виделся с единственной наследницей. 17 ноября Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире. На 55-м году жизни у певца остановилось сердце. Ни для кого не было секретом, что артист долго страдал от алкогольной зависимости. Именно из-за его пристрастия к спиртному и разрушилась семья.
В свежем интервью 16-летняя Агния призналась, что у нее с отцом всегда были тяжелые отношения. "Когда я была маленькая, он меня забирал из школы. Мы общались, но я тогда не понимала, что происходит. Родители ругались, отношения были натянутые перед разрывом. Я хорошо общалась с папой, но видела, что он употребляет алкоголь. Не могла ничего с этим поделать", — призналась девушка.
Иногда Осин становился агрессивным, причем и по отношению к родной дочери. Агния рассказала, что, когда ей не было еще пяти лет, но она уже ходила в детский сад, ее там кормили сосисками, поэтому, увидев, как однажды их готовит отец, прямо спросила: "Папа, это что сосиски?" Он сразу стал таким агрессивным, спросил, откуда я знаю это слово, и швырнул в меня упаковку. Но, слава Богу, не попал", — поведала дочь Осина.
Проблемы с алкоголем у певца начались, когда у него родилась дочь. Так считает сама Агния. "Недавно, когда мы разбирали старые фотографии, попадались кадры, на которых он спит в прихожей или комнате на полу, а я рядом, такой кулечек, ползаю. С одной стороны — смешно, а с другой — грустно. Все началось, когда я родилась. До этого, как мне говорили его друзья, он был весьма равнодушен к алкоголю. Он любил выпить, но это не было привычкой", — цитирует Агнию Осину Starhit.
Несмотря на плохие воспоминания о совместной жизни, девушка не держит на отца зла. "Не могу его судить, я никогда не оказывалась в такой ситуации и надеюсь, не окажусь. Наверное, он был слабым, потому что не смог избавиться от зависимости, хотя ему все хотели помочь", — заключила девушка.
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