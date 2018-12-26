Боярская показала видео с новорожденным сыном

33-летняя актриса прогулялась вместе с мужем и обоими сыновьями по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Елизавета Боярская стала мамой во второй раз в самом начале декабря, родив мужу Максиму Матвееву еще одного сына, которую пара решила назвать Гришей. На днях супруги вышли на одну из первых прогулок с малышом — и сразу по самому центру Санкт-Петербурга.

«Это Питер, детка! #впитережить #семья #прогулка#скороновыйгод #моимужчины»,

— так лаконично прокомментировала Елизавета видеоролик, в котором она сняла кусочек своего времяпрепровождения.

Рядом уличный музыкант играл бессмертный хит «Кино» — «Перемен», Максим катил коляску с маленьким Гришей, старший сын пары Андрей шел неподалеку, а сама молодая мама пребывала в прекрасном настроении.

Напомним, недавно Боярская отметила свой 33-й день рождения, и в честь этого события муж посвятил возлюбленной нежные строки:

«С Днем Рождения, прекрасная женщина! Ты-чудо! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой… пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом… пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению… А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем! Мы тебя любим! Я тебя люблю! С Днем Рождения!»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).