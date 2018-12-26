Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боярская показала видео с новорожденным сыном 

Passion.ru 40 минут назад
Фото: Passion.ru
33-летняя актриса прогулялась вместе с мужем и обоими сыновьями по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Елизавета Боярская стала мамой во второй раз в самом начале декабря, родив мужу Максиму Матвееву еще одного сына, которую пара решила назвать Гришей. На днях супруги вышли на одну из первых прогулок с малышом — и сразу по самому центру Санкт-Петербурга.
«Это Питер, детка! #впитережить #семья #прогулка#скороновыйгод #моимужчины»,
— так лаконично прокомментировала Елизавета видеоролик, в котором она сняла кусочек своего времяпрепровождения.
Рядом уличный музыкант играл бессмертный хит «Кино» — «Перемен», Максим катил коляску с маленьким Гришей, старший сын пары Андрей шел неподалеку, а сама молодая мама пребывала в прекрасном настроении.
Напомним, недавно Боярская отметила свой 33-й день рождения, и в честь этого события муж посвятил возлюбленной нежные строки:
«С Днем Рождения, прекрасная женщина! Ты-чудо! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой… пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом… пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению… А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем! Мы тебя любим! Я тебя люблю! С Днем Рождения!»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Passion.ru: последние новости
Кети Топурия раскрыла истинную причину развода с мужем Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились спустя шесть лет после помолвки Посты о счастье и визит в ювелирный магазин: Влад Соколовский прокомментировал разговоры о своей личной жизни
Женский форум
Звёзды , Елизавета Боярская , Максим Матвеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новогодние приметы, привлекающие достаток в дом
Бесполезные подарки на Новый год и их альтернативы
9 причин не идти на свидание с новым парнем
5 вещей, которые никогда не выйдут из моды
«Муж покупает мне подарки на мои же деньги»4
Видео
01:14
Рамблер/гороскоп на 2019 год
Психология
00:53
Киркоров платил деньги за интим
Звёзды
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
09:24
Стали известны подробности о новой «Мисс Москва»
Красота В мире
03:55
Дети звезд, не похожие на родителей
Дети Звёзды
00:58
Юлия Ковальчук рассказала о второй беременности
Звёзды
12:13
Знаменитости, которых не узнать после пластики
Красота Звёзды
01:00
Муж-изменщик Ани Лорак вышел на связь
Звёзды
03:08
Топалов сделал Регине Тодоренко необычный подарок
Звёзды
10:03
Как выглядят самые красивые культуристки
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение