Козловский рассказал, из-за чего ссорится с любимой

Актер сообщил, что и в их отношений с невестой не всегда все гладко.

Ольга и Данила встречаются с 2015 года. Со стороны кажется, что в отношениях звездной пары всегда царят гармони и понимание. Но в недавнем интервью Козловский рассказал, что у них периодически возникают ссоры. Причем они возникают чаще всего из-за характера актера.

Мы бывает ссоримся с Олей из-за того, что я слишком многого хочу. Она иногда говорит: «Дань, не бери на себя так много, уронишь». Но мне интересно попробовать все,

— рассказал Козловский в эфире программы «2Верник2».

Актер отметил, что в настоящий момент они с Ольгой снова работают над совместным проектом. На этот раз — о прошлой жизни Зуевой в качестве модели.

Напомним, ранее пара вместе работала над фильмом «На районе», в котором Ольга выступила в качестве режиссера и сценариста, а Данила сыграл главную роль.