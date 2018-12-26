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Козловский рассказал, из-за чего ссорится с любимой 

WMJ.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Актер сообщил, что и в их отношений с невестой не всегда все гладко.
Ольга и Данила встречаются с 2015 года. Со стороны кажется, что в отношениях звездной пары всегда царят гармони и понимание. Но в недавнем интервью Козловский рассказал, что у них периодически возникают ссоры. Причем они возникают чаще всего из-за характера актера.
Мы бывает ссоримся с Олей из-за того, что я слишком многого хочу. Она иногда говорит: «Дань, не бери на себя так много, уронишь». Но мне интересно попробовать все,
— рассказал Козловский в эфире программы «2Верник2».
Актер отметил, что в настоящий момент они с Ольгой снова работают над совместным проектом. На этот раз — о прошлой жизни Зуевой в качестве модели.
Напомним, ранее пара вместе работала над фильмом «На районе», в котором Ольга выступила в качестве режиссера и сценариста, а Данила сыграл главную роль.
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