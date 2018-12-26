Дибров планирует серьезный разговор с сыном

В доме телеведущего Дмитрия Диброва в праздничные дни устраивают карнавал. Его жена Полина всякий раз придумывает разную тематику для вечеринок.

— В прошлом году у нас была вечеринка в стиле программы «Точь-в-точь» и сериала «Игра престолов», — рассказывает 29-летняя Полина Диброва. — А в этом планируем сделать шоу двойников. Каждый раз перед праздниками думаю, что же еще такое устроить, чтобы переплюнуть предыдущий Новый год.

В семье Дибровых подрастают три сына — восьмилетний Александр, пятилетний Федор и трехлетний Илья. Мальчики тоже принимают участие в подготовке к Новому году.

Ёлку мы с детьми наряжаем под музыку Чайковского, — продолжает Полина. — Еще дети всегда пишут письма Деду Морозу, а потом мы едем на почту и отправляем их. Я стараюсь донести до своих мальчиков, что нужно просить не только для себя. Но, к примеру, чтобы другим детям Дед Мороз тоже принес игрушки. Или чтобы малыши, которые болеют, поскорее выздоровели.

После 31 декабря Дибровы обычно уезжают за границу, но в этом году они решили этого не делать.

— Все каникулы до 12 января мы будем дома, — говорит Дмитрий Дибров. — Чего таскаться по миру? Ведь свою тоску мы носим с собой! Тот, кто не умеет путешествовать вовнутрь, путешествует вокруг… Так что буду думать, чем тут занять своих. Готовлюсь к разговору со старшим сыном. В школе сказали, что Саша, когда ему выгодно, начинает строить из себя ребенка. А вообще он уже взрослый 8-летний человек. Вот я и хочу ему сказать: «Саша, ты уже большой. Нам предстоят тяжелые две недели. Надо будет развлекать маму и двух младших братьев. Давай думать, что мы можем им предложить!» У нас в новогоднем «арсенале»: пара «ёлок», охота у друзей, папуасская вечеринка у бассейна, снежная баба, шашлыки. Мы с Сашей должны будем распланировать мероприятия, дабы все успеть. Сын каждый день будет вывешивать листик со списком, чтобы младшие дети знали, что им предстоит сегодня. Кстати, просмотр всех серий про Гарри Поттера и фильма «Морозко» обязательно войдет в программу. Вот такая у меня задумка!

@polinadibrova

А еще Полина вспомнила их самый грустный Новый год:

— Однажды 31 декабря у нас пропала собака. Скорее всего она испугалась салюта и поэтому убежала. Это был очень хороший пес, породы бернский зинненхунд. Он был настоящим другом нашей семьи. Я его подарила Диме на день рождения, когда была беременна первым сыном, Сашей. Когда наш пес пропал, я всю ночь проплакала. А на следующий день бегала по поселку и расклеивала объявления. Но, к сожалению, мои поиски успехом не увенчались. Мне хочется верить, что собака убежала куда-то далеко и нашла себе нового хозяина.