Малахов подарил жене на Новый год Mercedes за 9 миллионов

Новый год еще не наступил, а 46-летний Андрей Малахов уже поздравил с праздником жену Наталью Шкулеву. Телеведущий вручил ей ключи от новенького автомобиля — черного Mercedes S-класса, который стоит примерно 9 миллионов рублей. Наталья похвасталась роскошным подарком от мужа в Instagram Stories.

@natashashkuleva

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году. Свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. В прошлом году супруги впервые стали родителями: у пары родился сын Александр. О беременности Натальи стало известно после того, как Андрей сообщил, что уволился с Первого канала, где работал с 1992 года и более десяти лет был ведущим «Пусть говорят».