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Малахов подарил жене на Новый год Mercedes за 9 миллионов 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Новый год еще не наступил, а 46-летний Андрей Малахов уже поздравил с праздником жену Наталью Шкулеву. Телеведущий вручил ей ключи от новенького автомобиля — черного Mercedes S-класса, который стоит примерно 9 миллионов рублей. Наталья похвасталась роскошным подарком от мужа в Instagram Stories.
@natashashkuleva
Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году. Свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. В прошлом году супруги впервые стали родителями: у пары родился сын Александр. О беременности Натальи стало известно после того, как Андрей сообщил, что уволился с Первого канала, где работал с 1992 года и более десяти лет был ведущим «Пусть говорят».
Сейчас Малахов работает на ВГТРК, где ведет шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». Его место в «Пусть говорят» занял Дмитрий Борисов, который ранее вел «Новости» на Первом канале. В одном из интервью Малахов заявил, что Борисову не удастся превзойти его успех, но он ошибся. По итогам года «Пусть говорят» стало самым популярным регулярным шоу, оно опередило по рейтингу передачу «Прямой эфир».
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Звёзды , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов , ВГТРК
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