Александр Ревва показал странное фото в нижнем белье

Российский комедийный актер Александр Ревва опубликовал в Инстаграм необычное фото со своей женой. Подпись была не менее интригующей, актер предлагал «не расстраиваться, если подарили носки, а заглянуть внутрь — возможно там еще один красивый подарочек».

@arthurpirozhkov

При этом семейная пара позирует в нижнем белье и свитерах, а сам Ревва сидит в носках. Пользователи негодуют — жена артиста сидит в откровенной позе, демонстрируя нижнее белье. Другие же подшучивают над парочкой, вспоминая репутацию Артура Пирожкова, а третьи оценили чувство юмора и не понимают всеобщего возмущения.

Вот так новогодний снимок может вызвать противоречивые чувства у сотен подписчиков!