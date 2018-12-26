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Александр Ревва показал странное фото в нижнем белье 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российский комедийный актер Александр Ревва опубликовал в Инстаграм необычное фото со своей женой. Подпись была не менее интригующей, актер предлагал «не расстраиваться, если подарили носки, а заглянуть внутрь — возможно там еще один красивый подарочек».
@arthurpirozhkov
При этом семейная пара позирует в нижнем белье и свитерах, а сам Ревва сидит в носках. Пользователи негодуют — жена артиста сидит в откровенной позе, демонстрируя нижнее белье. Другие же подшучивают над парочкой, вспоминая репутацию Артура Пирожкова, а третьи оценили чувство юмора и не понимают всеобщего возмущения.
Вот так новогодний снимок может вызвать противоречивые чувства у сотен подписчиков!
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