Беременная Терешина показала, как шевелится ее живот

И умилила своих подписчиков.

Российская певица и фотомодель, известная участием в группе Hi-Fi, Татьяна Терешина скоро станет мамой во второй раз. Звезда ждет появления на свет сына. Татьяна Терешина наслаждается своим положением. Певица решила показать в личном блоге трогательное видео, как ребенок шевелится у нее в животе.

"Спокойной ночи, малыши 😬🤭😁", — подписала видео Татьяна Терешина.

«Незабываемое ощущение, посмотрела видео и аж прочувствовала», «У меня такие видео тоже есть в архиве с моей малышкой, иногда смотрю и слезы наворачиваются)) 😍», «Незабываемые эмоции, чувства, ощущения. Всего вам самого светлого🤗», «Пупсик-шустрик👶», «Аааа, круууть🔥», «Мурашки😍», «Это волшебно 😍», — комментируют подписчики в Instagram.

"Сын в животике ведет себя активнее, чем была Арис. Хотя я думала, куда активнее. А нет, иногда живот перемещается слева-направо, обратно и так часами", — рассказала Татьяна Терешина.

@tanya_tereshina

Отметим, певица решила, что будет рожать в России. Но нужно было тщательно подобрать медучреждение. Звездной маме понравился Европейский медицинский центр. И на этом роддоме певица остановила свой выбор.

@tanya_tereshina

К слову, звезда уже в сентябре раскрыла тайну имени будущего малыша. Татьяна Терешина решила проверить интуицию своих поклонников. Певица уже давно придумала имя для второго ребенка. И предложила подписчикам в Instagram его угадать. Очень быстро под постом появился правильный ответ. Звездная мама решила назвать сына Арсением.

Напомним, Татьяна Терешина пока воспитывает одну дочь Арис от телеведущего Славы Никитина. Правда, в 2015 году певица рассталась с отцом девочки. Теперь же ей удалось обрести новую любовь. 15 сентября Татьяна и бизнесмен Олег Курбатов официально стали мужем и женой. И ее возлюбленный быстро нашел общий язык с Арис.