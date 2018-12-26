Киркоров об отношениях с Пугачевой после развода

Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой после развода

Уходящий год запомнится любителям музыки премьерой нескольких мощных шоу в "Олимпийском" — "Diva" Ани Лорак, "Ночные снайперы" — 25" Дианы Арбениной, "Ntour" Сергея Лазарева и, конечно "Я+R. Второе Я" Филиппа Киркорова . Каждая из программ вобрала все лучшее в технологическом плане, показав высочайший уровень, к которому всем артистам надо стремится.

Филипп Киркоров изначально хотел лишь немного усовершенствовать и актуализировать продуманное Франко Драгоне шоу "Я", премьера которого состоялась весной 2016 году. Но в итоге получилась совершенно новая программа со сложным названием "New Project "Я+R" второе Я" и не мене сложной постановкой.

Тонны техники, лифты и подъемники, огромные шары, занавес и трон, сотни костюмов, новейшие светодиодные экраны нового поколения 3D-графикой — у каждой песни в этом шоу был свой уникальный рисунок. Киркоров словно бы пригласил поклонников в путешествие по своим мечтам, мыслям, чувствам — тому глубокому внутреннему миру, которым он всегда отличался.

Сюжетной основой прошлой программы поп-короля была история о том, как маленькому Филиппу Бог подарил белый шар. Удивленному мальчику он сказал: "это то, что люди ищут всю свою жизнь, а ему оно вот так просто достается". И зрители следили за тем, как эволюционировал артист, как воспользовался небесным даром — талантом и харизмой.

В нынешнем шоу певца на сцене сопровождали Муза и Ангел — спутники всех одаренных людей. Певец представил цельную по драматургии историю, причем рассказывал он ее посредством преимущественно новых песен, которые появились в его репертуаре за последние годы. Он хотел показать себя зрелым артистом, который способен работать в разных жанрах, для разной аудитории. Чего только стоит песня "Цвет настроения черный", которая в концерте прозвучала дважды — Киркоров ее пел (вернее, практически читал рэп!) сольно и дуэтом с успевшим-таки приехать к концу концерта с гастролей Егором Кридом

Были и премьеры. Например, хит Аллы Пугачевой "Уважаемый автор" 1987 года он переосмыслил, переписав куплеты, а припев оставив прежним: "Бей, бей, своих, чтоб чужие боялись, / Бей, бей, бей своих, чтобы не лезли вперед, / Бей, бей, бей своих, чтобы не выделялись, / Бей, бей, бей своих, чтоб не лезли вперед". Прошло более тридцати лет с тех пор, как Илья Резник написал эти слова, а они по-прежнему актуальны — Пугачевой, Киркорову и иже с ними постоянно достается от журналистов. К счастью, они занимают мудрую позицию и никогда ни с кем не ругаются.

Научила же их этой мудрости Алла Пугачева. Она, кстати, тоже была на концерте бывшего мужа. И Киркоров был счастлив, назвав певицу своим "первым продюсером и первым учителем".

"Думал ли я, 14-летним мальчишкой наблюдая здесь свое первое красивое шоу "Пришла и говорю", что спустя много лет мне предстоит завершить историю этого зала", — обратился он к 20-тысячному залу.

Действительно, получилось очень символично и закольцовано. Алла Борисовна выступала в "Олимпийском" в июне и ноябре 1984 года. Тогда она дала здесь двадцать аншлаговых сольников — больше не было ни у кого! В декабре 2018-го Филипп Бедросович поставил красивую точку в истории легендарного спортивного комплекса.

А после выступления певец откровенно рассказал журналистам о том, как сегодня строятся его отношения с бывшей и единственной пока супругой.