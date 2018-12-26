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Отец Дакоты после встречи с ней решил лечиться от алкоголизма 

Карельские вести 1 час назад
Фото: @ritadakota
Недавно Рита Дакота впервые за 15 лет встретилась с отцом. Певица не общалась с ним из-за его алкогольной зависимости. Звезда рассказывала, что отец, выпивая, становился агрессивным, унижал ее и маму, из-за чего детство Риты было полно страха и боли. Мужчину пытались кодировать, но это помогало только на время.
После развода родителей Дакота перестала общаться с отцом. Три года назад артистка проявила инициативу и наладила с ним отношения, но они разговаривали только по телефону. 18 декабря мужчина пришел на концерт Риты в Минске. В Instagram Дакота рассказала, что после встречи ее отец решил лечиться от алкоголизма, он будет посещать курс «12 шагов» — программа, разработанная для лечения всех видов зависимостей.
«Я считаю это главным чудом и финальной чертой во всей этой истории. Я очень счастлива», — призналась артистка (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Напомним, 11 декабря Рита Дакота представила клип на песню «Цунами» о своем трудном детстве.
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