Мария Погребняк прибавила в весе на отдыхе на Мальдивах

Мария Погребняк сообщила, что у нее снова появились щеки.

Вес и формы многодетной мамы давно не дают покоя многим ее фолловерам, утверждающим, что она чересчур худая. Сама же Мария смеется и говорит, что ее все устраивает в своей фигуре. Последние дни семья футболиста в полном составе отдыхает на Мальдивах. Там супруги и их трое сыновей наслаждаются солнцем и вкусной едой. Размеренный образ жизни отразился на фигуре Марии. Она набрала несколько килограммов, о чем и рассказала фолловерам в Instagram.

"+3 кг я набрала УЖЕ за отдых. И все ушло в мои щеки, теперь в дверь входят щеки, а потом вся Маша", — написала Мария.

К слову, некоторое время назад Мария показывала фолловерам свои старые фотографии, на которых у нее присутствует лишний вес. Особенное внимание многодетная мама уделяла своим щекам.