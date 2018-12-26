Водонаева жалеет, что поздно уменьшила грудь

Водонаева жалеет, что слишком поздно уменьшила грудь

13 декабря вышла книга Алены Водонаевой «Голая». В ней 36-летняя телеведущая не только рассказала о своей жизни, отношениях с мужчинами и сыном, но и поделилась секретами стройной фигуры и красоты.

Одним таких секретов от бывшей участницы «Дома-2» стал совет не спешить с пластическими операциями. Она призвала совершенствовать тело с помощью физических упражнений и опасаться лишних имплантов — кто знает, как они поведут себя через десяток лет. К тому же, излишек хирургических вмешательств превращает людей в одинаковых клонов. «Если честно, я сейчас не отличаю некоторых знакомых друг от друга: одинаковые носы, губы и скулы. Иногда не понимаю, кто со мной поздоровался», — призналась Водонаева.

@alenavodonaeva

Алена считает, что пластические операции необходимы, когда несовершенство тела мешает человеку. Сама Водонаева два года назад исполнила давнюю мечту — уменьшила грудь с пятого до третьего размера. Большой бюст доставлял ей дискомфорт еще со студенчества, но даже после родов, когда грудь еще немного увеличилась, Алена шесть лет готовилась к операции. «Я искала хирурга, слушала отзывы, наблюдала, как себя чувствуют девушки после операций. Я очень сильно боялась. И очень сильно рада, что решилась. Не бойтесь исправлять то, что мешает», — призвала звезда. Она призналась, что сильно пожалела, что не уменьшила грудь раньше.

@alenavodonaeva

Алена Водонаева до уменьшения груди

Сейчас Алена Водонаева собирается сделать еще одну операцию — скорректировать зрение. Но она не торопится — ей хочется, чтобы коррекция была надежной, поэтому телеведущая тщательно подбирает клинику и исполнителей.