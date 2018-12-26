В Сети восхищаются пением младшей дочери Алсу

Микелла исполнила рождественские песни на английском языке.

Звездная мама Алсу рассказывала, что ее младшая дочь всерьез увлеклась музыкой. 10-летняя Микелла очень любит петь. И у нее хорошо получается выступать перед зрителями. Алсу не знает, пойдет ли дочка по ее стопам. Но звезда уверена, что у Микеллы точно есть творческие способности. А пока девочка радует своих родных людей рождественскими песнями на английском языке.

«Потрясающий, чистый, ангельский голос👍😊 Мамина гордость!:)», «Будущая певица будет!», «Божественный голос👍», «Вау!Браво!», «Шикарный английский», «Крутая Микелла!😍», «Какой светлый ребенок и талантливый вокалист! Нереальная девочка!», «Очень красиво поет!» — восторженно комментируют поклонники в Instagram.

@alsou_a

Кстати, Микелла решила попробовать свои силы в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Звездные родители не стали этому препятствовать.

"Сама Микелла загорелась идеей попасть на «Голос. Дети», и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне", — рассказала Алсу в интервью изданию «Tele.ru».

@alsou_a

Хотя певица призналась, что ее муж долгое время скептически относился к появлению в семье еще одной артистки. Ян Абрамов называл это исключительно баловством. Но, конечно, он не запрещал дочери заниматься музыкой.

"За последнее время, когда Микелла повзрослела и голос стал еще более сильным, и люди со стороны начали отмечать ее способности, Ян, как мне кажется, пересмотрел свою позицию. Микелла прекрасно поет и сама по себе очень артистична — этому не научишь, с этим нужно родиться. Она мечтает заниматься музыкой и быть певицей", — отметила Алсу.

К слову, певица 14 ноября выступила перед своими поклонниками в Государственном Кремлевском дворце. Дочери артистки пришли поддержать звездную маму. Но девочки не сидели в зрительном зале, а выступали на сцене. Певица рассказывала, что дочери тщательно к этому готовились. 10-летняя Микелла спела песню на английском языке. А старшая Сафина аккомпанировала ей на рояле. И звездная мама очень гордится девочками.

"Впервые на моем сольном концерте я выходила на сцену вместе со своими доченьками Сафиной и Микеллой. Нет таких слов, которыми возможно было бы описать все то, что я чувствовала в этот момент! Безмерное счастье, волнение, трепет… Горжусь и очень люблю", — призналась Алсу.

«Мои дети — мое самое большое и самое важное достижение в жизни. И как сказал один мой очень известный коллега😉: «Ведь наши дети будут лучше, чем мы… Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей», — отметила певица.

Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара растит троих детей: 12-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и двухлетнего сына Рафаэля. После последних родов исполнительница на восемь недель пропала из социальных сетей. Поклонники даже начали беспокоиться, но вскоре она опубликовала новую запись в Instagram, объяснив, что во время отсутствия побыла «просто мамой».