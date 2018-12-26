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У беременной Порошиной потеряли живот 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
45-летняя актриса, которая носит под сердцем пятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.
На снимке знаменитость позирует без округлившегося животика на фоне плаката с рекламой очередного фильма "Елки". Только из подписи к фото понятно, что оно сделано не сейчас.
"Люблю Тимура! Всех причастных люблю и БЛАГОДАРЮ! (Прошлый год))). А в этом году ждем "ПОСЛЕДНИЕ ЕЛКИ", но… не ПОСЛЕДНИЕ… дай Бог",
— написала Порошина (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
Однако не все подписчики звезды внимательно прочитали ее комментарий к посту и подумали, что снимок сделан совсем недавно.
"Так… А где беременность? Уже кто-то родился?" — написала одна из пользовательниц соцсети. Поклонники оставили Марии массу комплиментов, отметив, что она прекрасно выглядит.
Как писали "Дни.ру", Мария Порошина в ближайшие недели родит мальчика. Но, несмотря на беременность, актриса не оставляет светскую жизнь. Поклонники звезды тем временем гадают, кто же является отцом будущего сына Порошиной. На днях в СМИ появилась информация, что им является некий близкий друг актрисы.
Напомним, знаменитость сама оплатила роддом. Согласно инсайдерской информации, актриса намерена родить в элитном госпитале, популярном среди отечественных знаменитостей. Роды класса люкс там стоят в среднем 780 тысяч рублей.
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Звёзды , Мария Порошина
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