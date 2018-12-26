Как будут стареть сегодняшние звезды

Пластический хирург Международного Медицинского Центра The Platinental Андрей Искорнев — о самых проблемных зонах звезд и способах их коррекции в будущем.

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После 30 лет знаменитости (как и обычные люди) сталкиваются с характерными изменениями: появляются мешки под глазами, дряблость кожи в области шеи и нижних век, происходит наращение контуров подбородка.

К проблемам так называемого «вытянутого лица» можно также отнести: слезные борозды и опущение щечной области. Подсказка от стороннего наблюдателя: последнее усугубляется, если во время съемок неправильно выставить свет.

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Если с этими областями не работать, ситуация с каждым годом будет усугубляться.

Не стоит забывать и о том, что с возрастом сохранять вес на нужной отметке становится все сложнее. 99% голливудских знаменитостей следят за собственным весом с помощью диет, персональных тренеров и хитроумных детоксов, но и у них случаются казусы. Рассказывают, что одна девушка из списка знаменитостей категории А не смогла на примерке застегнуть сшитое на заказ платье от Vera Wang. В ход пустили самую тяжелую артиллерию — новейшую разработку Body Reforming. Аппарат в буквальном смысле плавит подкожный жир в ненужных местах (особенно востребованы зоны спины, талии и так называемый «подбретелечный» жир) — своего рода фокусный ультразвуковой «редизайн» тела. Платье застегнулось уже после первой часовой процедуры. Косметологи The Platinental видели это своими глазами.

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Классические помощники звездных девушек — филеры и инъекции ботулотоксина. Персональная рекомендация — эффективные маски с натуральными водорослями Elara Yeosin. Не обойдется и без аппаратной косметологии. Мой личный топ-6 аппаратов для поддержания звездной внешности:

1. Фракционный RF-лифтинг

Именно фракционный, так как старые методики не обеспечивали должного проникновения луча под кожу, и эффект ее сокращения был малозаметен.

2. HIFU лифтинг (аппаратный SMAS, хоть это и не совсем корректное название процедуры)

За счет глубокого проникновения ультразвука лицо подтягивается, а полное отсутствие реабилитации позволяет сделать процедуру за пару дней до «Оскара».

3. Аппарат Geneo+

Стал золотым стандартом всех приличных клиник. С его помощью можно напитать кожу сыворотками с гиалуроновой кислотой без единого прокола, а также уменьшить пигментацию — бич всех жителей Калифорнии.

4. Фотоомоложение BBL (более современный аналог IPL-терапии)

Световое омоложение. Специально отфильтрованный луч стреляет практически на всю глубину кожи и на своем пути стирает сосудистые сеточки, пигментацию, расширенные поры. Обычно им завершают курс аппаратного лифтинга.

5. Лазерная маска

Процедура, на которую у нас в The Platinental всегда очередь. Лазерный свет воздействует на кожу таким образом, что за одну процедуру обновляется до 15% «старых» клеток, в том числе и тех, которые производят коллаген и эластин. А именно они отвечают за сияние и упругость. Секрет методики заключается в специальном хромофоре (геле, повышающем светочувствительность кожи). Если правильно нанести его в необходимой концентрации, лазерная маска даст максимальный результат.

6. Лазерный CO2 термолиз

Выбор звезд элегантного возраста, когда сокращать приходится уже значительно растянувшуюся кожу. Но и реабилитация составит до 2-3 недель, так что лучше такие процедуры планировать заранее.