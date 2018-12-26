Дрю Бэрримор похудела на 11 килограммов

Любимица Голливуда Дрю Бэрримор смогла похудеть на 11 килограмм всего за три месяца. Актриса разместила снимки с результатом в своем Instagram-аккаунте и написала: «Это я до и после того, как сбросила 25 фунтов. Вы уже можете говорить мне, мое лицо стало тоньше! Для этого мне пришлось очень сильно потрудиться. Диета, упражнения и постоянная борьба! Генетика — отстой. Но все равно спасибо ей за все хорошие вещи. Я рада, что я могу контролировать то, как я хочу выглядеть».

Звезда рассказала, что она часто занимается в спортзале и активно борется с лишними килограммами, лишь бы вернуть прежнюю форму. На фотографиях, которые разместила Дрю она делает упражнения в своем доме и говорит, что ее цель — быть «той самой девушкой» с обложки.

Также она разместила фотографию со своим тренером Марни Элтон. Дрю написала, что это эксперт, к которому она «всегда может обратиться». «Вы только посмотрите, что ей удалось сделать со мной всего за три месяца», — похвасталась Дрю. Поклонники поддержали актрису и написали слова восхищения: «Дрю, ты красотка, люблю тебя», «Ты добилась того, чего я не могу сделать вот уже 5 лет!», «Поздравляю, ты прекрасно выглядишь», «Вот это да! Ты молодец».

Напомним, два года назад Дрю Бэрримор рассталась со своим мужем Уиллом Копельманом. Она воспитывает двух общих детей — Олива и Фрэнки.