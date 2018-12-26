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Воробьева назвали самым сексуальным парнем России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @mr.alexsparrow
Развлекательный портал Starmometr включил российского певца Алексей Воробьева в сотню самых сексуальных мужчин планеты.
Компанию российской звезде составили такие знаменитости как Криштиану Роналду, Ченнинг Татум, Крис Хемсворт, Дэвид Бэкхем и другие знаменитые красавцы.
Воробьеву досталось почетное 99 место в рейтинге. Не вершина списка, конечно, но попасть в такой список, по сути, уже победа. Тем более, что Алексей — единственный мужчина из России, которому оказана такая честь.
Певец поделился радостью с подписчиками своего микроблога и признался, что ему весьма приятно попасть в подобный рейтинг. Алексей отметил, что попасть в список ста самых сексуальных мужчин планеты очень круто, а быть единственным русским в этой компании — приятнее вдвойне.
Поклонники искренне порадовались за своего любимчика и отметили, что Алексей этого действительно достоин.
Женский форум11
Звёзды , Крис Хемсворт , Криштиану Роналду
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