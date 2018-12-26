Воробьева назвали самым сексуальным парнем России

Развлекательный портал Starmometr включил российского певца Алексей Воробьева в сотню самых сексуальных мужчин планеты.

Воробьеву досталось почетное 99 место в рейтинге. Не вершина списка, конечно, но попасть в такой список, по сути, уже победа. Тем более, что Алексей — единственный мужчина из России, которому оказана такая честь.

Певец поделился радостью с подписчиками своего микроблога и признался, что ему весьма приятно попасть в подобный рейтинг. Алексей отметил, что попасть в список ста самых сексуальных мужчин планеты очень круто, а быть единственным русским в этой компании — приятнее вдвойне.

Поклонники искренне порадовались за своего любимчика и отметили, что Алексей этого действительно достоин.