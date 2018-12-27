Жасмин рассекретила тайные переговоры Пугачевой

На 17 апреля 2019 года намечен единственный юбилейный концерт прославленной Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Певица не выступала с сольниками десять лет. И решиться снова войти в ту же реку ей было непросто. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" певица Жасмин, которая дружит с Примадонной всея Руси уже много лет.

"Впервые о необходимости дать концерт Алла Борисовна заговорила еще в прошлом году, на дне рождения, — заверила Жасмин. — Она понимала, что люди ждут, что надо выступить. Хотя и, честно говоря, не очень хотела, долго колебалась".

"Позже мы встретились на каком-то мероприятии, Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать", — продолжает Жасмин. — Возможно, просто кокетничала, ждала поддержки от друзей. Мол, да, конечно, вы должны! И мы это все ей говорили".

"Алла Борисовна готова к этому выступлению и физически, и морально, и внешне — она в очень крутой форме, — считает Жасмин. — Уверена, что она порвет зал. Тем более, что уже на следующий день после старта продаж билетов не было". Справедливости ради стоит заметить, что сегодня перекупщики предлагают билеты в первый ряд за фантастические 308 тысяч рублей!..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov) 25 Дек 2018 в 10:32 PST Жасмин призналась, что была приглашена на это долгожданное выступление задолго до того, как в городе появились афиши. И сегодня она думает, что подарить последней народной артистке Советского Союза. "Возможно, подарю ей красивую дорогую сумочку, — улыбается певица. — Главное — войти в ее состояние и ощущение мира".

Как писали "Дни.ру", когда Алла Пугачева уходила со сцены, то пояснила:

"Здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах. Да и после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел и не может выразить тех чувств и интонаций, которые хотелось бы".

При этом ее пятый муж — юморист Максим Галкин — как-то проговорился: