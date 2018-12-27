Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой

Под фотографией в Instagram, которую выложила Семенович, пользователи выражают свой восторг, пишет teleprogramma.pro.

"Красииивыеее. Елена Григорьевна прям какая стала", — восхитилась nikol_levitskaya. (здесь и далее орфография авторов сохранены, — прим. редакции).

"Лену Степаненко прям не узнать. Помолодела", — удивилась karandash_van_love.

"Степаненко явно развод идёт на пользу. Огонь баба", — отметила krasnoglavaia.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 30 лет брака. Теперь экс-супругам предстоит дележка совместного имущества, оцененного в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака пара собрала внушительную коллекцию различных предметов старины и произведений искусства, приобрела около 10 квартир, две дачи и несколько автомобилей.