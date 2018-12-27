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Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой 

ТВ Центр + ещё 3 33 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном похорошела и похудела. Ее стройную фигуру заметили на съемках нового новогоднего мюзикла "Золушка", где она сыграла злую мачеху. Роли дочерей достались Анастасии Стоцкой и Анне Семенович. Главные роли — Золушки и принца — сыграли Наталья Медведева и Сергей Лазарев.
Под фотографией в Instagram, которую выложила Семенович, пользователи выражают свой восторг, пишет teleprogramma.pro.
"Красииивыеее. Елена Григорьевна прям какая стала", — восхитилась nikol_levitskaya. (здесь и далее орфография авторов сохранены, — прим. редакции).
"Лену Степаненко прям не узнать. Помолодела", — удивилась karandash_van_love.
"Степаненко явно развод идёт на пользу. Огонь баба", — отметила krasnoglavaia.
Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 30 лет брака. Теперь экс-супругам предстоит дележка совместного имущества, оцененного в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака пара собрала внушительную коллекцию различных предметов старины и произведений искусства, приобрела около 10 квартир, две дачи и несколько автомобилей.
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Звёзды , Елена Степаненко , Анастасия Стоцкая , Сергей Лазарев , Наталья Медведева , Евгений Петросян , Анна Семенович
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