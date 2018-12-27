«Выгляжу ужасно, но я же мать»: Тодоренко без макияжа

Три недели назад телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой.

Регина Тодоренко активно занимается новорожденным малышом, но и о работе не забывает, активно работая над собственными телепроектами и сотрудничая с рекламодателями. Часто, как и всем работающим мамам, это приходится делать не отрываясь от быта. Вот и новое видеоселфи, опубликованное в сториз Регины, показывает ее лицо без прикрас. Волосы Регины собраны в хаотический хвост, а на ней можно разглядеть бюстгальтер для кормления с застежками.

@reginatodorenko

Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно!

— весело заметила Регина. В новом посте на своей странице супруга Влада Топалова появилась в более строгом виде — клетчатой рубашке и джинсах, однако заморачиваться с макияжем и прической также не стала.

Где бы я ни находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в полароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение,

— поделилась планами Регина Тодоренко.