Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Выгляжу ужасно, но я же мать»: Тодоренко без макияжа 

WMJ.ru 1 час назад
Три недели назад телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой.
Регина Тодоренко активно занимается новорожденным малышом, но и о работе не забывает, активно работая над собственными телепроектами и сотрудничая с рекламодателями. Часто, как и всем работающим мамам, это приходится делать не отрываясь от быта. Вот и новое видеоселфи, опубликованное в сториз Регины, показывает ее лицо без прикрас. Волосы Регины собраны в хаотический хвост, а на ней можно разглядеть бюстгальтер для кормления с застежками.
@reginatodorenko
Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно!
— весело заметила Регина. В новом посте на своей странице супруга Влада Топалова появилась в более строгом виде — клетчатой рубашке и джинсах, однако заморачиваться с макияжем и прической также не стала.
Где бы я ни находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в полароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение,
— поделилась планами Регина Тодоренко.
WMJ.ru: последние новости
Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика Пуанты, купальник и длинный хвост: Волочкова представила черно-белый клип на песню Пугачевой «Я слишком многого хочу»: Данила Козловский рассказал, из-за чего они ссорятся с Ольгой Зуевой
Женский форум3
Звёзды , Видео , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как остаться друзьями с бывшим любовником
5 причин отказаться от новогоднего корпоратива1
5 принципов здорового питания
Американка тратит состояние на жизнь в стиле Барби
Как будут стареть сегодняшние звезды
Видео
00:15
Водонаева жалеет, что поздно уменьшила грудь
Звёзды
00:28
Фанаты не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой
Звёзды
01:14
Рамблер/гороскоп на 2019 год
Психология
00:53
Киркоров платил деньги за интим
Звёзды
12:21
Киркоров об отношениях с Пугачевой после развода
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
00:16
Анна Курникова устроила веселые танцы с детьми
Звёзды
09:24
Стали известны подробности о новой «Мисс Москва»
Красота В мире
00:17
Стриженова рассказала об успехах в похудении
Звёзды
03:55
Дети звезд, не похожие на родителей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение