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Елизавета II помирила Кейт Миддлтон и Меган Маркл 

Вечерняя Москва 1 час назад
Королева Англии Елизавета II заставила примириться своих невесток — жену старшего внука принца Уильяма Кейт Миддлтон и супругу младшего внука принца Гарри Меган Маркл.
О напряженных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл свидетельствовал переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ прийти в дом, где Кейт Миддлтон и принц Уильям будут праздновать Рождество — Меган Маркл предпочла провести праздник во дворце королевы Елизаветы II в Сандрингеме.
Однако на традиционной рождественской службе в Сандрингеме Кейт и Меган общались вполне дружелюбно — как утверждают источники, близкие к королевской семье, это произошло под давлением Елизаветы II. Королева ясно дала понять, что не потерпит ссор в Рождество, тем более не позволит выносить их на всеобщее обсуждение.
Впрочем, источники признают, что при более близком рассмотрении ощущалась неловкость и скованность между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, сообщает The Daily Mail.
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Звёзды , Видео , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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