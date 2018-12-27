Елизавета II помирила Кейт Миддлтон и Меган Маркл

О напряженных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл свидетельствовал переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ прийти в дом, где Кейт Миддлтон и принц Уильям будут праздновать Рождество — Меган Маркл предпочла провести праздник во дворце королевы Елизаветы II в Сандрингеме.

Однако на традиционной рождественской службе в Сандрингеме Кейт и Меган общались вполне дружелюбно — как утверждают источники, близкие к королевской семье, это произошло под давлением Елизаветы II. Королева ясно дала понять, что не потерпит ссор в Рождество, тем более не позволит выносить их на всеобщее обсуждение.

Впрочем, источники признают, что при более близком рассмотрении ощущалась неловкость и скованность между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, сообщает The Daily Mail.