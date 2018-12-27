Известная украинская певица показала «голые» фото

Прозрачные колготки составили весь реквизит очередной фотосессии украинской певицы Дарьи Астафьевой . Поклонники артистки вне себя от восторга.

Эротические фото опубликованы в Instagram украинской певицы, актрисы и экс-солистки группы Nikita Даши Астафьевой . Секс-бомба позировала без одежды, надев только колготки в крупную сетку.

Фанаты в восхищении оставляют массу комментариев под снимками. Поклонники пишут, что Даша, как всегда, выглядит сексуально и обворожительно.

"Мегакруть!", "Даша очень красивая! Камера ее любит", "Вкуснятина!" — не устают комментировать фотографии потрясенные подписчики.

Даша Астафьева довольно часто балует фанатов видом своего обнаженного тела. Не так давно певица опубликовала пикантные фото, на которых сверкнула пышной грудью. А ранее показала снимки, на которых позирует в эротическом белье.

Поклонники могут полюбоваться Астафьевой не только в Instagram. Артистка гастролирует по Украине со спектаклем "Мужчина нарасхват" и периодически выпускает музыкальные клипы, во время съемок которых также не злоупотребляет одеждой.