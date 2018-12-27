Бузова запуталась в платье

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«Ожидание и реальность»: Бузова едва не упала в гримерке, запутавшись в шикарном платье 

Passion.ru + ещё 1 43 минуты назад
Певица показала казусное видео в своем микроблоге, посмеявшись сама над собой.
Желание 32-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой снять очередное соблазнительное видео, в котором она смогла бы не только продемонстрировать свою стройную фигуру, но и роскошное платье, обернулось фиаско. Причем девушка не оставила идею показать результат поклонникам, только посмеявшись над собой.
Видеоролик начинается с того, что Ольга вышагивает по коридору московского «Крокус Сити Холла» в длинном светлом платье, украшенном перьями. Продефилировав к двери своей гримерки, Бузова эффектно повернулась на месте, но платье за скоростью артистки не успело, и она не смогла больше сделать ни шагу, засмеявшись и картинно сев на пол. «Ожидание/реальность в одном видео», — так забавно прокомментировала Бузова свой провал.
Впрочем, поклонники все как один не стали смеяться над своей любимицей, а лишь осыпали ее шикарный концертный наряд комплиментами. А у вас случаются подобные казусы?
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