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Эдди Мерфи показал своего десятого ребенка 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
В католическое Рождество известный голливудский комик Эдди Мерфи впервые показал своего новорожденного сына на большом семейном фото, сообщает TMZ.
Фотографию разместила в Instagram старшая дочь актера Бриа. 57-летний Мерфи выглядит гордым отцом в окружении всех своих детей, держа на руках двухлетнюю дочь Пейдж Иззи Оону. Рядом с Мерфи его невеста Пейдж Батчер представляет миру их новорожденного сына Макса Чарльза. Мальчик родился 30 ноября.
Пара вместе с 2012 года, и это их второй совместный ребенок. В сентябре комик сделал 39-летней Пейдж Батчер предложение. Остальные дети Мерфи от разных матерей отлично ладят с будущей женой актера.
Среди других детей Мерфи на фотографии — пять его детей от бывшей жены Николь Митчелл Мерфи, старший сын Эрик от Полетт Макнили, сын Кристиан от Тамары Гуд и дочь Энджел Айрис от солистки группы «Spice girls» Мэл Би. Дополняют большое семейное фото матери самого актера и его невесты.
Эдди Мерфи начинал карьеру как стендап-комик. Его дебютом в кино стала роль в комедийном боевике «Сорок восемь часов» 1982 года, которая сразу принесла актеру мировую известность. За прошедшее время Мерфи снялся с большом количестве фильмов, иногда исполняя в них сразу по несколько ролей. В карьере актера были номинации как на «Оскар», так и на «Золотую малину». Например, за фильм «Уловки Норбита» актер получил эту обидную премию сразу в двух номинациях — за худшую мужскую и худшую женскую роль.
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Женский форум
Звёзды , Эдди Мерфи
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