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Не только для детей. Знаменитости, которые ушли от жен к няням 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Знаменитым семьям часто не хватает свободного времени на должный уход за детьми, тогда родители решают нанять няню. Но что, если новенькая няня, приходящая в звездный дом каждый день, имеет коварные планы на мужа-знаменитость?

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер поженились в 1986 году и завели четырех детей. 20 лет звездный брак считался образцовым. А потом выяснилось, что у Арнольда есть внебрачный сын, которого родила няня семьи. Жена подала на развод, но Арнольд как и прежде заботится об общих детях.

Бен Аффлек

Больше 10 лет брак с Дженнифер Гарнер считался счастливым. Когда в семье появилось три ребенка, Дженнифер пожертвовала карьерой и стала больше времени уделять семье. Но Бена очаровала няня, часто посещающая дом Аффлека.

Итан Хоук

Итан Хоук был женат на Уме Турман с 1998 года. За двумя детьми присматривала няня, которая не боялась подавать знаки внимания Итану. В результате Итан изменил супруге и женился на няне. Уже больше десяти лет новая пара воспитывает двух общих дочек.
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Звёзды , Арнольд Шварценеггер , Итан Хоук , Мария Шрайвер , Бен Аффлек , Дженнифер Гарнер , Ума Турман
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