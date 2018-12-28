Знаменитым семьям часто не хватает свободного времени на должный уход за детьми, тогда родители решают нанять няню. Но что, если новенькая няня, приходящая в звездный дом каждый день, имеет коварные планы на мужа-знаменитость?
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер поженились в 1986 году и завели четырех детей. 20 лет звездный брак считался образцовым. А потом выяснилось, что у Арнольда есть внебрачный сын, которого родила няня семьи. Жена подала на развод, но Арнольд как и прежде заботится об общих детях.
Бен Аффлек
Больше 10 лет брак с Дженнифер Гарнер считался счастливым. Когда в семье появилось три ребенка, Дженнифер пожертвовала карьерой и стала больше времени уделять семье. Но Бена очаровала няня, часто посещающая дом Аффлека.
Итан Хоук
Итан Хоук был женат на Уме Турман с 1998 года. За двумя детьми присматривала няня, которая не боялась подавать знаки внимания Итану. В результате Итан изменил супруге и женился на няне. Уже больше десяти лет новая пара воспитывает двух общих дочек.