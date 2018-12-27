На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног

Пользователи имиджборда Reddit обнаружили «дикий» фотошоп на семейной фотографии сестер Кардашьян-Дженнер с детьми.

По мнению комментаторов, фотограф скопировал стопы Хлои Кардашьян , развернул их зеркально и наложил Кайли Дженнер.

«Вся фотография дико отретуширована. Головы и ноги другие, внешность людей полностью изменена. Выглядит как фото с конкурса по фотошопу, а они, вероятно, заплатили за это тысячи долларов», — возмутился юзер с никнеймом forkmyshirtup.

Многие обратили внимание, что лицо Хлои Кардашьян также вырезали из другого снимка и наложили на общее фото.

«Голова Хлои "прифотошоплена" со снимка с другим освещением», — утверждает arjarluvr420.

Другие заметили, что на снимке не хватает правой стопы самой старшей сестры Кортни.

«Нижняя часть ноги Кортни отсутствует?» — удивился prettymuchquiche.

В декабре в Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян. Администраторы профиля считают, что женщина отретушировала себя, чтобы казаться красивее.