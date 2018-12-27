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На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Пользователи имиджборда Reddit обнаружили «дикий» фотошоп на семейной фотографии сестер Кардашьян-Дженнер с детьми.
По мнению комментаторов, фотограф скопировал стопы Хлои Кардашьян, развернул их зеркально и наложил Кайли Дженнер.
«Вся фотография дико отретуширована. Головы и ноги другие, внешность людей полностью изменена. Выглядит как фото с конкурса по фотошопу, а они, вероятно, заплатили за это тысячи долларов», — возмутился юзер с никнеймом forkmyshirtup.
Многие обратили внимание, что лицо Хлои Кардашьян также вырезали из другого снимка и наложили на общее фото.
«Голова Хлои "прифотошоплена" со снимка с другим освещением», — утверждает arjarluvr420.
Другие заметили, что на снимке не хватает правой стопы самой старшей сестры Кортни.
«Нижняя часть ноги Кортни отсутствует?» — удивился prettymuchquiche.
В декабре в Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян. Администраторы профиля считают, что женщина отретушировала себя, чтобы казаться красивее.
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Женский форум
Звёзды , Хлоя Кардашьян
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