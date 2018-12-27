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Эксклюзив PEOPLETALK. Бьянка: Я подала на развод 

Peopletalk 4 часа назад
В декабре прошлого года Бьянка дала нам интервью с заголовком «Мое сердце занято», а уже в августе стало известно, что певица вышла замуж за своего возлюбленного Романа Безрукова. Но сегодня Бьянка представила клип на песню «Четверг», посвященный… разводу.
Эксклюзивно PEOPLETALK певица рассказала о новом клипе и о том, что сейчас происходит в ее жизни: «Для меня это музыкальное видео особенное, своего рода посвящение моему бывшему супругу Роману Безрукову, аранжировщику и саундпродюсеру альбома „Гармония“.
»В одном предложении не ответить, что стало причиной развода, могу лишь сказать, что инициатором была я. Но я не жалею о свадьбе, не собираюсь удалять совместные фото из соцсетей — мне не 15 лет, было столько прекрасного, что связано с Ромой. Я очень ему благодарна. Вся наша жизнь состоит из встреч и разлук, и нужно жить дальше. Мы сохраним теплое отношение друг к другу и продолжим совместное творчество. Сейчас мы общаемся, видимся, советуемся друг с другом, сохраняя нужную дистанцию, и параллельно ведем совместный бизнес. Я могу сказать, что сейчас я абсолютно новый человек, каждый день пишу по пять песен. Меня прет!»
Peopletalk: последние новости
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Звёзды , Роман Безруков
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