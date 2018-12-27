Эксклюзив PEOPLETALK. Бьянка: Я подала на развод

В декабре прошлого года Бьянка дала нам интервью с заголовком «Мое сердце занято», а уже в августе стало известно, что певица вышла замуж за своего возлюбленного Романа Безрукова . Но сегодня Бьянка представила клип на песню «Четверг», посвященный… разводу.

Эксклюзивно PEOPLETALK певица рассказала о новом клипе и о том, что сейчас происходит в ее жизни: «Для меня это музыкальное видео особенное, своего рода посвящение моему бывшему супругу Роману Безрукову, аранжировщику и саундпродюсеру альбома „Гармония“.