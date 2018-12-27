Звезда «Универа» высмеяла дочь Хилькевич

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Звезда «Универа» высмеяла дочь своей коллеги по сериалу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская подтрунивает над ребенком Анны Хилькевич. Сейчас коллега актрисы отдыхает с семьей в Таиланде, о чем она регулярно оповещает своих подписчиков в Instagram.
За 10 минут до взлёта, 10 часового перелёта и начало моих вторых суток без сна))) Ариаша в свои-то три года перенесла все отлично, а вот 4месячная Машенька, хоть и почти не плакала, но все эти нововведения в жизнь перенесла с волнением поездка с малышом такого возраста— мой первый экспириенс но теперь уже все хорошо))) мы в тепле и скоро буду спамить жаркими фотками Ps: как вам такой расклад по местам?)) Мама отдыхает, а бабушка с 2мя? что только не сделаешь ради фото
Настасья решила в шутливой манере прокомментировать фотографию Анны в Instagram и назвала ее четырехмесячную дочь «резиновой».
— Аня, я летела с вами в одном купе и не могу понять. К чему этот резиновый ребенок, которого вы выдавали весь полет за вашу дочь?, — отчеканила Самбурская.
Однако, Анна не растерялась и отпустила шутку в адрес парня Настасьи.
— Моя дочь такая же резиновая, как твой молодой человек. Видели, знаем! Артемка! — заметила актриса.
Напомним, что ранее Анна поглумилась над недоброжелателями в сети.
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Звёзды , Видео , Анна Хилькевич , Настасья Самбурская
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