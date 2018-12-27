Звезда «Универа» высмеяла дочь Хилькевич

Звезда «Универа» высмеяла дочь своей коллеги по сериалу

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская подтрунивает над ребенком Анны Хилькевич . Сейчас коллега актрисы отдыхает с семьей в Таиланде, о чем она регулярно оповещает своих подписчиков в Instagram.

За 10 минут до взлёта, 10 часового перелёта и начало моих вторых суток без сна))) Ариаша в свои-то три года перенесла все отлично, а вот 4месячная Машенька, хоть и почти не плакала, но все эти нововведения в жизнь перенесла с волнением поездка с малышом такого возраста— мой первый экспириенс но теперь уже все хорошо))) мы в тепле и скоро буду спамить жаркими фотками Ps: как вам такой расклад по местам?)) Мама отдыхает, а бабушка с 2мя? что только не сделаешь ради фото

Настасья решила в шутливой манере прокомментировать фотографию Анны в Instagram и назвала ее четырехмесячную дочь «резиновой».

— Аня, я летела с вами в одном купе и не могу понять. К чему этот резиновый ребенок, которого вы выдавали весь полет за вашу дочь?, — отчеканила Самбурская.

Однако, Анна не растерялась и отпустила шутку в адрес парня Настасьи.

— Моя дочь такая же резиновая, как твой молодой человек. Видели, знаем! Артемка! — заметила актриса.

Напомним, что ранее Анна поглумилась над недоброжелателями в сети.