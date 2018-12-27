Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной

Ксения Собчак дала новую пищу для обсуждений. Телеведущая, чья семейная жизнь с актером Максимом Виторганом в последнее время под особым наблюдением общественности после слухов об измене, показала фото, на котором запечатлена во время семейного ужина с явно не мужем.

Ксения Собчак посетила очередной светское мероприятие, которое проходило в центре Москвы. Гламурная блондинка опубликовала фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ну вот теперь точно настроение новогоднее))) С Михаилом Эрнестовичем на семейном новогоднем ужине (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — подписала кадр Собчак.

На фотографии преобразившаяся после стрижки Ксения в стильном синем платье с открытыми плечами запечатлена с бизнесменом Михаилом Куснировичем . В приложении Stories телеблондинка опубликовала несколько видео с мероприятия. Интересно, что за одним столиком с Ксенией Собчак оказались шоумен, телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева.

В комментариях многочисленные подписчики, встрепенувшись, буквально завалили гламурную блондинку вопросами, а где же ее супруг, актер Максим Виторган. Далее фанаты начали гадать, сопровождал ли он именитую супругу или нет. Другие поклонники обратились к аккаунту самого Виторгана. Они там обнаружили лишь кадры с репетиций.

Впрочем, особо наблюдательные заметили, что после ужина Ксения Собчак посетила выставку полотен Фриды Кало , и компанию ей составила дочь Максима Полина Виторган . Фанаты сделали вывод, что слухи о расставании Ксении с мужем все же преждевременны.