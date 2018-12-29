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Тарханова прокомментировала слухи о пятой беременности 

Teleprogramma.pro + ещё 1 29 минут назад
Фото: instagram.com
Известная актриса Глафира Тарханова, как известно, мать четырех прекрасных сыновей. Четвертый ребёнок в семье Тархановой родился в сентябре 2017 года. Однако в последнее время звезда стала все чаще замечать, что в СМИ поднимается тема ее пятой беременности.
@glafiratarhanova
На своей страничке в социальной сети Instagram Глафира Тарханова опубликовала несколько снимков, на которых она в положении. «Сейчас я не беременна, на фото со своим четвертым сыном. Для меня остается загадкой, почему кому-то так хочется первым заметить возможное положение и написать эксклюзив. Всему свое время», — заметила Тарханова.
«Очень красивая и добрая актриса. Смотрю все фильмы с вашим участием!», «Самая красивая всегда! А ещё благодаря социальным сетям можно написать вам слова восхищения и признания! Вы светитесь и вашим светом делитесь с нами, вашими зрителями! Спасибо, Глафира!», «Глафира! Решайтесь на доченьку обязательно!» — заметили в комментариях пользователи.
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Женский форум
Звёзды , Глафира Тарханова
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