Тарханова прокомментировала слухи о пятой беременности

Известная актриса Глафира Тарханова , как известно, мать четырех прекрасных сыновей. Четвертый ребёнок в семье Тархановой родился в сентябре 2017 года. Однако в последнее время звезда стала все чаще замечать, что в СМИ поднимается тема ее пятой беременности.

@glafiratarhanova

На своей страничке в социальной сети Instagram Глафира Тарханова опубликовала несколько снимков, на которых она в положении. «Сейчас я не беременна, на фото со своим четвертым сыном. Для меня остается загадкой, почему кому-то так хочется первым заметить возможное положение и написать эксклюзив. Всему свое время», — заметила Тарханова.

«Очень красивая и добрая актриса. Смотрю все фильмы с вашим участием!», «Самая красивая всегда! А ещё благодаря социальным сетям можно написать вам слова восхищения и признания! Вы светитесь и вашим светом делитесь с нами, вашими зрителями! Спасибо, Глафира!», «Глафира! Решайтесь на доченьку обязательно!» — заметили в комментариях пользователи.