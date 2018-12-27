Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раздевшаяся Глюк'oZа привела в бешенство россиян 

Дни.ру 2 часа назад
Популярная певица опубликовала снимок, где она демонстрирует новый дерзкий образ. Но не все подписчики оценили старания Глюк'oZы и обрушились на нее с критикой.
На фотографии исполнительница позирует в нижнем белье и черных ботфортах. Роковой наряд она подчеркнула ярко-зеленым макияжем. Руки звезда сложила таким образом, будто держит оружие. "Сдавайся!", — коротко подписала снимок Глюк'oZа.
Многие подписчики раскритиковали откровенную фотографию. "Впечатление такое, что Наталья сексуально озабочена. Каждое фото говорит об этом", "Кажется, сейчас в шоу-бизнесе объявили конкурс под названием "Женщина облегченного поведения", передает комментарии возмущенных пользователей Пятый канал.
Но и были и те, кто, наоборот, поддержал певицу и назвал ее новый образ удачным: "Красивое тело. Пример для подражания. Прибавьте к этому тонкий вкус, чувство красоты и эстетики. Многим женщинам надо стремиться к этому, следить за собой", "Фигура бесподобна!". Один из подписчиков даже сравнил ее с американской певицей Леди Гагой.
Ранее Глюк'oZа рассказала о необычном подарке, который она получила от подруги. Знакомая преподнесла ей приглашение на курсы сексуального мастерства. Сначала певица чувствовала себя некомфортно на лекции, но после все неприятные мысли исчезли. Исполнительница призналась, что этот подарок оказался для нее очень полезным.
Дни.ру: последние новости
Навка призналась Урганту в запретной любви Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной Известная певица показала "голые" фото
Женский форум61
Звёзды , Видео , Стефани Джерманотта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые сексуальные части тела1
Сколько хранится оливье и другие новогодние блюда3
Звезда «Универа» высмеяла дочь Хилькевич1
Неочевидные привычки, которые старят кожу
Найден самый жадный член семьи Кардашьян1
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:37
Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой
Звёзды
03:10
Звезды, которым к лицу годы
Звёзды
00:10
Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной
Звёзды
00:52
Звезда «Универа» высмеяла дочь Хилькевич
Звёзды
08:32
Стандарты красоты, которые мы не оценим
Красота
00:48
Сколько хранится оливье и другие новогодние блюда
Еда
00:54
Бузова запуталась в платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение