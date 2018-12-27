Раздевшаяся Глюк'oZа привела в бешенство россиян

Популярная певица опубликовала снимок, где она демонстрирует новый дерзкий образ. Но не все подписчики оценили старания Глюк'oZы и обрушились на нее с критикой.

На фотографии исполнительница позирует в нижнем белье и черных ботфортах. Роковой наряд она подчеркнула ярко-зеленым макияжем. Руки звезда сложила таким образом, будто держит оружие. "Сдавайся!", — коротко подписала снимок Глюк'oZа.

Многие подписчики раскритиковали откровенную фотографию. "Впечатление такое, что Наталья сексуально озабочена. Каждое фото говорит об этом", "Кажется, сейчас в шоу-бизнесе объявили конкурс под названием "Женщина облегченного поведения", передает комментарии возмущенных пользователей Пятый канал.

Но и были и те, кто, наоборот, поддержал певицу и назвал ее новый образ удачным: "Красивое тело. Пример для подражания. Прибавьте к этому тонкий вкус, чувство красоты и эстетики. Многим женщинам надо стремиться к этому, следить за собой", "Фигура бесподобна!". Один из подписчиков даже сравнил ее с американской певицей Леди Гагой

Ранее Глюк'oZа рассказала о необычном подарке, который она получила от подруги. Знакомая преподнесла ей приглашение на курсы сексуального мастерства. Сначала певица чувствовала себя некомфортно на лекции, но после все неприятные мысли исчезли. Исполнительница призналась, что этот подарок оказался для нее очень полезным.