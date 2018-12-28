«В глазах страх»: новый снимок Галкина удивил народ

Супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал снимок, где предстал перед поклонниками в новом образе. Некоторые пользователи отметили, что Максим Галкин выглядит в кадре испуганным.

На фотографии артист позирует в черной кожаной куртке. В подписи пародист признался, что ему редко удается встретить хороших фотографов, но на этом снимке мастеру удалось запечатлеть его истинное душевное состояние.

"Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov — один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии", — написал Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 27 Дек 2018 в 6:34 PST Необычный образ оценили многие пользователи: "Ух, какой ты! Рок-н-ролл жив!", "Максим, вы прекрасны!", "Роковой парень!", "Очень красиво! Выразительный взгляд! Супер!", "Фото невероятное! Такой мужчина…", "Брутально", "Классная фотосессия", "Таким серьезным мы вас еще не видели", "Шикарный снимок! Взгляд, покоряющий сердца!".

Некоторые подписчики, наоборот, считают, что Максим Галкин чувствует себя неуютно перед камерой и явно чем-то напуган: "Вы обижен, испуган, энергетика занижена, не тот фотограф", "Выглядит неестественно. Перебор с фотошопом", "А глаза грустные или испуганные", "А в глазах столько страха… Как собака, которая просит: "Не добивайте меня, люди".