Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии 

Рэйчел МакАдамс умеет удивлять: на днях в журнале Girls.Girls.Girls вышла красочная и весьма провокационная фотосессия с 40-летней актрисой, которая впервые стала матерью в апреле этого года. Звезда «Дрянных девчонок» и «Дневника памяти» явно гордится своим новым статусом: на одном из снимков она позирует с молокоотсосом на груди, одетая в роскошный костюм Versace.
«Эта съемка происходила через полгода после родов Рэйчел, так что между щелчками затвора камеры она действительно кормила ребенка, — написала в своем блоге фотограф и одна из основателей журнала Клэр Ротштейн. — Сейчас я уже не могу точно сказать, чья это была идея — запечатлеть часть процесса на камеру, но я уверена, что инициировала все сама Рэйч, и это заставляет меня любить ее еще сильнее. Грудное вскармливание — самая нормальная вещь в мире, и я не могу себе представить, почему некоторые осуждают кормящих женщин».
Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг от столь смелой идеи и принялись публиковать в Сети похожие снимки, сопровождая их подписями: «Вчера я увидела, что Реджина Джордж носит Versace и молокоотсос, так что теперь я тоже купила себе молокоотсос и Versace». Узнаете отсылку к «Дрянным девчонкам», где Рэйчел сыграла самую популярную девчонку в школе, на которую стремились походить другие ученицы?