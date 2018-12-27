Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии 

«Эта съемка происходила через полгода после родов Рэйчел, так что между щелчками затвора камеры она действительно кормила ребенка, — написала в своем блоге фотограф и одна из основателей журнала Клэр Ротштейн. — Сейчас я уже не могу точно сказать, чья это была идея — запечатлеть часть процесса на камеру, но я уверена, что инициировала все сама Рэйч, и это заставляет меня любить ее еще сильнее. Грудное вскармливание — самая нормальная вещь в мире, и я не могу себе представить, почему некоторые осуждают кормящих женщин».