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Юлия Ковальчук продемонстрировала домашний снимок без макияжа 

Аргументы Недели + ещё 4 4 часа назад
Известная российская певица, экс-участница популярной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук продемонстрировала снимок в домашней обстановке. Артистка предстала перед поклонниками без капли макияжа.
На фото Юлия запечатлена с небрежным пучком на голове, в клетчатой рубашке и с полным отсутствием косметики. Женщина старается использовать каждый момент, чтобы дать коже отдохнуть от сценического грима.
Подписчики Ковальчук отметили, что даже без макияжа знаменитость выглядит просто великолепно: у нее нет ни неровностей, ни синяков под глазами. Кроме того, фолловерам понравилось, что певица сохраняет естественную красоту и не видоизменяет свою внешность при помощи косметологов.
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