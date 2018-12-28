Юлия Ковальчук продемонстрировала домашний снимок без макияжа

Известная российская певица, экс-участница популярной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук продемонстрировала снимок в домашней обстановке. Артистка предстала перед поклонниками без капли макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 27 Дек 2018 в 8:02 PST На фото Юлия запечатлена с небрежным пучком на голове, в клетчатой рубашке и с полным отсутствием косметики. Женщина старается использовать каждый момент, чтобы дать коже отдохнуть от сценического грима.

Подписчики Ковальчук отметили, что даже без макияжа знаменитость выглядит просто великолепно: у нее нет ни неровностей, ни синяков под глазами. Кроме того, фолловерам понравилось, что певица сохраняет естественную красоту и не видоизменяет свою внешность при помощи косметологов.