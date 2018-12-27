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Волочкова рассказала, что мечтает о свадьбе 

Свободная пресса 20 минут назад
Фото: @volochkova_art
Известная российская балерина Анастасия Волочкова планирует встретить Новый год в своём доме в Подмосковье.
Об этом она рассказала в интервью Радио «Комсомольская правда». При этом балерина подчеркнула, что не собирается все праздники оставаться в России.
«Уже 2 января я улетаю на Мальдивы, — рассказала Волочкова. — Там после московских морозов можно отдохнуть, как душой, так и телом».
Кроме того, балерина поделилась своими планами на предстоящий год, признавшись, что мечтает о свадьбе.
«От наступающего года я жду радости, счастья, выхода в свет моего нового шоу, моей новой книги ко Дню Святого Валентина. У неё рабочее название «Плата за успех». А еще я жду свадьбы и любви», — резюмировала Волочкова.
Напомним, Анастасия Волочкова никогда не выходила замуж. Со слов самой балерины, когда они с Игорем Вдовиным решили создать семью, то расписываться в ЗАГСе не стали. Но торжество по случаю «свадьбы» Анастасия всё-таки тогда решила устроить, так как ей очень хотелось надеть белое платье.

Справка «СП»

Анастасия Юрьевна Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, в прошлом исполнительница ведущих партий в Мариинском и Большом театрах.
Волочкова — лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, приза «Золотой лев» (2000) «самой талантливой балерине Европы». В 2002 году Волочкова получила приз «Бенуа танец» и стала Заслуженной артисткой России.
Анастасия часто попадает в новости в связи со скандальными фото, как собственными, так и попавшими в СМИ в результате слива. Подробно об этом читайте в биографии Анастасии Волочковой.
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Звёзды , Игорь Вдовин , Серж Лифарь , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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