Волочкова рассказала, что мечтает о свадьбе

Известная российская балерина Анастасия Волочкова планирует встретить Новый год в своём доме в Подмосковье.

Об этом она рассказала в интервью Радио « Комсомольская правда ». При этом балерина подчеркнула, что не собирается все праздники оставаться в России.

«Уже 2 января я улетаю на Мальдивы, — рассказала Волочкова. — Там после московских морозов можно отдохнуть, как душой, так и телом».

Кроме того, балерина поделилась своими планами на предстоящий год, признавшись, что мечтает о свадьбе.

«От наступающего года я жду радости, счастья, выхода в свет моего нового шоу, моей новой книги ко Дню Святого Валентина. У неё рабочее название «Плата за успех». А еще я жду свадьбы и любви», — резюмировала Волочкова.

Напомним, Анастасия Волочкова никогда не выходила замуж. Со слов самой балерины, когда они с Игорем Вдовиным решили создать семью, то расписываться в ЗАГСе не стали. Но торжество по случаю «свадьбы» Анастасия всё-таки тогда решила устроить, так как ей очень хотелось надеть белое платье.

Справка «СП»

Анастасия Юрьевна Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, в прошлом исполнительница ведущих партий в Мариинском и Большом театрах.

Волочкова — лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря , приза «Золотой лев» (2000) «самой талантливой балерине Европы». В 2002 году Волочкова получила приз «Бенуа танец» и стала Заслуженной артисткой России.

Анастасия часто попадает в новости в связи со скандальными фото, как собственными, так и попавшими в СМИ в результате слива. Подробно об этом читайте в биографии Анастасии Волочковой.