Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый стильный мужчина года 

Попкорн News 1 час назад
В этом году Нику Джонасу довелось примерить не только сценические костюмы и смокинги для светских вечеров, но и традиционные индийские наряды на свадьбе со своей возлюбленной Приянкой Чопра. Торжества все еще продолжаются, но теперь у молодоженов появился еще один повод для праздника — издание GQ присудило музыканту звание самого стильного мужчины 2018 года.
В пользовательском голосовании 26-летний исполнитель опередил 63 других претендентов на победу, среди которых были Том Харди, Гарри Стайлс, Райан Рейнольдс, Рами Малек, Трэвис Скотт, Джефф Голдблюм и другие.
Издание отметило, что Джонас — человек, кто умеет правильно подбирать одежду для тех или иных мероприятий. Ник поблагодарил поклонников и журнал на своей странице в Instagram.
Он опубликовал свое детское фото и написал:
«До сегодняшнего дня я был сосредоточен на том, чтобы быть стильным. На это ушло 26 лет, и я рад, наконец, получить признание за свое неутомимое стремление. Спасибо моему стилисту и всем кандидатам, продолжайте в том же духе. Спасибо поклонникам со всего мира, отдавшим за меня свои голоса. Я с гордостью буду носить модную корону. С праздником всех и оставайтесь стильными!»
Попкорн News: последние новости
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова удивила фанатов откровенным фото Хайди Клум объявила о помолвке с Томом Каулитцем Официально: Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом, показав свадебные фото
Женский форум
Звёзды , Видео , Рами Малек , Гарри Стайлс , Трэвис Скотт , Райан Рейнольдс , Том Харди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии
О каких проблемах расскажут волосы
Как быстрее пережить расставание
Названы самые сексуальные части тела5
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:00
Дочь разрыдалась, узнав о бедном детстве родителей
Дети
00:08
Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Звёзды
06:17
Певицы за 60, выбирающие откровенные наряды
Звёзды Красота
14:32
Самые громкие звездные скандалы года
Звёзды Любовь
03:38
Назван самый стильный мужчина года
Звёзды
01:37
Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой
Звёзды
03:10
Звезды, которым к лицу годы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение