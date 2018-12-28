Назван самый стильный мужчина года 

В этом году Нику Джонасу довелось примерить не только сценические костюмы и смокинги для светских вечеров, но и традиционные индийские наряды на свадьбе со своей возлюбленной Приянкой Чопра. Торжества все еще продолжаются, но теперь у молодоженов появился еще один повод для праздника — издание GQ присудило музыканту звание самого стильного мужчины 2018 года.
В пользовательском голосовании 26-летний исполнитель опередил 63 других претендентов на победу, среди которых были Том Харди, Гарри Стайлс, Райан Рейнольдс, Рами Малек, Трэвис Скотт, Джефф Голдблюм и другие.
Издание отметило, что Джонас — человек, кто умеет правильно подбирать одежду для тех или иных мероприятий. Ник поблагодарил поклонников и журнал на своей странице в Instagram.
Он опубликовал свое детское фото и написал:
«До сегодняшнего дня я был сосредоточен на том, чтобы быть стильным. На это ушло 26 лет, и я рад, наконец, получить признание за свое неутомимое стремление. Спасибо моему стилисту и всем кандидатам, продолжайте в том же духе. Спасибо поклонникам со всего мира, отдавшим за меня свои голоса. Я с гордостью буду носить модную корону. С праздником всех и оставайтесь стильными!»