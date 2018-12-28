Назван самый стильный мужчина года

В этом году Нику Джонасу довелось примерить не только сценические костюмы и смокинги для светских вечеров, но и традиционные индийские наряды на свадьбе со своей возлюбленной Приянкой Чопра. Торжества все еще продолжаются, но теперь у молодоженов появился еще один повод для праздника — издание GQ присудило музыканту звание самого стильного мужчины 2018 года.

Издание отметило, что Джонас — человек, кто умеет правильно подбирать одежду для тех или иных мероприятий. Ник поблагодарил поклонников и журнал на своей странице в Instagram.

Он опубликовал свое детское фото и написал: