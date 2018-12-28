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Самые громкие звездные скандалы года 

Рамблер 2 часа назад
Нынешний год запомнился и радостными новостями, и скандалами. Некоторые разборки в шоу-бизнесе прошли незамеченными, другие же стали публичными и собрали массу откликов.
Самым громким событием 2018 стало футбольное первенство мира. К футболистам внимание было приковано в течение всего года, и они не подвели общественность. Фёдор Смолов не сумел забить пенальти, из-за чего на него обозлились болельщики. После провала Смолов уехал на элитный французский курорт, но даже там в ночном клубе соотечественники припомнили ему фиаско и чуть не избили. Позднее Фёдор попал в ДТП и потерял престижный автомобиль.
Скандалы разразились в семьях Александра Кержакова и Дениса Глушакова, которые сейчас погрязли в разводных делах. Но главными антигероями года стали Александр Кокорин и Павел Мамев, чьё безобразное поведение привело их в СИЗО.
Ролик рассказывает о других знаменитостях, влипших в уходящем году в крупные скандальные истории.
Женский форум
Звёзды , Видео , Любовь , Денис Глушаков , Александр Кержаков , Федор Смолов , Александр Кокорин , ФСИН
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