Самые громкие звездные скандалы года

Нынешний год запомнился и радостными новостями, и скандалами. Некоторые разборки в шоу-бизнесе прошли незамеченными, другие же стали публичными и собрали массу откликов.

Самым громким событием 2018 стало футбольное первенство мира. К футболистам внимание было приковано в течение всего года, и они не подвели общественность. Фёдор Смолов не сумел забить пенальти, из-за чего на него обозлились болельщики. После провала Смолов уехал на элитный французский курорт, но даже там в ночном клубе соотечественники припомнили ему фиаско и чуть не избили. Позднее Фёдор попал в ДТП и потерял престижный автомобиль.

Ролик рассказывает о других знаменитостях, влипших в уходящем году в крупные скандальные истории.