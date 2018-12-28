Развод Джулии Робертс оценили в $275 миллионов

Актриса Джулия Робертс и ее муж, оператор Дэниел Модер, вместе уже 16 лет. Супруги счастливы вместе и растят общих детей, однако зарубежные СМИ регулярно распускают слухи о скором разводе звездной пары.

Робертс счастлива в браке и узнавать новости о сложностях в своей личной жизни из таблоидов ей не приятно.

— Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: «Развод будет стоить 150 миллионов долларов», а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов… Привыкнуть к подобному «сопровождению» жизни непросто,

— отмечает Джулия.

Успешная карьера сделала Робертс одной из самых узнаваемых актрис нашего времени, но вместе с тем и самой обсуждаемой. Чаще всего журналисты приписывают Джулии тяжелый характер, который мешает отношениям. Также издания часто давят на то, что популярность актрисы давит на ее мужа.

Подобные высказывания и предположения сильно раздражают Джулию.

— Сложнее всего — скрывать всю эту чушь от детей. Так что да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером,

Напоминаем, что супруги познакомились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер в тот момент был женат, однако нахлынувшие чувства заставили его развестись. Вскоре он сделал предложение Джулии, а в 2004 году у них родились сын и дочь. В 2007 году у них родился еще один мальчик.