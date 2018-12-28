Певицы за 60, выбирающие откровенные наряды 

Знаменитости всегда предпочитают яркие, а порой и вычурные наряды. Но если одни артистки с годами переходят к более сдержанным и закрытым костюмам, то другие и в 60 выбирают отрытые платья и юбки-мини. Эти знаменитые женщины уверены, что возраст — не повод обряжаться в монашескую одежду.
Лариса Долина в 63 года по-прежнему носит на сцене декольтированные платья, не прочь появится с оголённым животом и в мини. 66-летняя Ирина Аллегрова тоже не любит скучные наряды и всегда появляется перед публикой в провокационных костюмах. Спорными нарядами славится и звезда шансона Любовь Успенская, которая в свои 64 года с легкостью может примерить обтягивающее полупрозрачное платье и даже отказаться от нижнего белья.