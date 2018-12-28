Певицы за 60, выбирающие откровенные наряды

Знаменитости всегда предпочитают яркие, а порой и вычурные наряды. Но если одни артистки с годами переходят к более сдержанным и закрытым костюмам, то другие и в 60 выбирают отрытые платья и юбки-мини. Эти знаменитые женщины уверены, что возраст — не повод обряжаться в монашескую одежду.